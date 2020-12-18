Вооружение Украины: нужны ли нам старые танки США

В свое время отрасль смогла не только сохранить советское наследие, но и получить стимул для дальнейшего развития. Во многом это произошло за счет крупных экспортных заказов, в частности, от Пакистана и Таиланда.





В последние годы наши танкостроители работали преимущественно на внутренний рынок, но ситуация может измениться. Речь о Диалоге о сотрудничестве в области оборонной промышленности между Украиной и Бразилией, который прошел 1 декабря в Киеве в рамках официального визита в нашу страну бразильской делегации, возглавляемой заместителем министра обороны Маркусом Дего Росас Понтис. В рамках диалога специалисты ГП «Завод имени Малышева» предложили собственную концепцию модернизации 91 танка М60А3 бразильской армии (куплены в 1997 году).





Танк М60 был разработан американской компанией Detroit Arsenal Tank Plant в конце 1950-х. За время серийного производства, которое продолжалось до 1987 г., было выпущено порядка 15 тыс. танков М60 в трех модификациях (М60A1, М60A2 и М60A3).





Судя по всему, украинские инженеры предлагают довольно-таки серьезную модернизацию, которая позволит повысить возможности танка. Так, предлагается заменить американские четырехтактные дизели воздушного охлаждения на двухтактный шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД2 мощностью 1200 л.с. Параллельно предлагается заменить и трансмиссию.





Кардинальным образом согласно этому проекту в ходе модернизации будет изменен состав вооружения — путем установки новой башни. Харьковчане предлагают ставить на М60 новую башню, полностью аналогичную той, которая была разработана для опытного танка Т-84-120 «Ятаган» в рамках участия в турецком конкурсе. Башня отличается установкой 120-мм орудия натовского калибра и автомата заряжания в кормовой нише башни. Отметим, что сейчас М60 вооружен 105-мм пушкой M68 с ручным заряжанием.





Ну и, конечно, предполагается использование самой современной на данный момент системы навесной динамической защиты «Нож», комплекса активной защиты «Заслон» и системы оптико-электронного подавления «Варта».





Сколько будет стоить такой вариант модернизации и есть ли еще возможность массового выпуска двигателя 6ТД2 — вопрос открытый, но то, что такие переговоры ведутся — уже серьезный прорыв.





Здесь также можно вспомнить, что у предприятий отечественного военно-промышленного комплекса уже есть опыт участия в аналогичной программе. Дело в том, что украинские подрядчики являются одними из основных в программе модернизации сорока M60A3 и ста двадцати M60T турецкой армии. Еще в 2017 г. на международной выставке в Киеве «Оружие и безопасность» был подписан контракт на локализацию производства в Турции комплекса активной защиты «Заслон» под местным названием Pulat.





Сам комплекс, который предназначен для защиты танков от противотанковых управляемых ракет и кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек, был разработан киевской фирмой «Микротек» в начале нулевых с использованием наработок советской программы «Барьер». В 2009 г. «Заслон» формально был принят на вооружение украинской армии, однако серийно для внутреннего рынка не производился.





Кроме того, в этой программе также используется и другая отечественная новинка — комплекс тандемной динамической защиты «Дуплет». Отработанная на таиландских «Оплотах», она обеспечивает защиту от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов.





Можно вспомнить и о том, что в 2019 г. был парафирован контракт с турецкой государственной корпорацией MKEK на поставку 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет «Конус» производства ГККБ «Луч». В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки управляемых ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки, а затем в результате частичного трансфера технологий они будут производиться на мощностях MKEK. Калибр ракеты в 120 мм не оставляет сомнений в том, что они пойдут на вооружение танков М60 в рамках все той же программы модернизации. Отметим, что управляемая ракета «Конус» способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов.





Да и в целом модернизация танков М60 в мире постепенно набирает обороты. Так, например, в 2016 г. американская фирма Raytheon разработала вариант модернизации SLEP (Service Life Extension Program) для М60А3. Как и в украинском варианте, американцы предлагают замену орудия на 120-мм L44 (применяется на основных боевых танках американской армии Abrams), а также замену базового двигателя мощностью 750 л. с. на 950-сильный дизельный.





Вывод же состоит в том, что, учитывая количество произведенных танков М60 и распространенность этой модели в мире, рынок модернизации является лакомым куском — если украинские предприятия смогут закрепиться на нем, этот канал может стать источником валютных поступлений на долгие годы. Особенно в случае установки двигателей украинского производства, которые впоследствии будут требовать обслуживания.



