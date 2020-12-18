Сутки ООС: восемь обстрелов, ранен боец

Его эвакуировали, жизни воина ничего не грозит.





В зоне проведения ООС за минувшие сутки было зафиксировано восемь нарушений режима тишины. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





"За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что в результате обстрела снайпера один украинский боец получил огнестрельное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.





В штабе добавили, что вооруженные формирования РФ вблизи Водяного открывали огонь четыре раза.





"Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре ООС.





Вечером сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и Широкино.





В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, в районе работал снайпер.





ВСУ в ответ открывали прицельный огонь по позициям врага.





С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



