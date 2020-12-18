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Новости
Украина
18 декабря 20, 12:34
Сутки ООС: восемь обстрелов, ранен боец
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали украинские позиции из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Также вражеский снайпер ранил украинского бойца.
Его эвакуировали, жизни воина ничего не грозит.

В зоне проведения ООС за минувшие сутки было зафиксировано восемь нарушений режима тишины. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела снайпера один украинский боец получил огнестрельное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В штабе добавили, что вооруженные формирования РФ вблизи Водяного открывали огонь четыре раза.

"Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре ООС.

Вечером сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и Широкино.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, в районе работал снайпер.

ВСУ в ответ открывали прицельный огонь по позициям врага.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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