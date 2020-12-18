Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.17
USD
27.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 декабря 20, 12:37
Расследуются 5000 дел из-за войны на Донбассе
Генпрокурор Ирина Венедиктова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За четыре года в Гаагу направили 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины.
Генпрокурор Ирина Венедиктова в пятницу, 18 декабря, опубликовала видеообращение, в котором рассказала о сотрудничестве с Международным уголовным судом.

По ее словам, сейчас расследуется около 5 тысяч производств из-за преступлений, связанных с вооруженным конфликтом в Украине.

При этом количество таких преступлений превышает 20 тысяч.

"Они (прокуроры - ред.) совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа", - говорится в заявлении.

Также, по словам генпрокурора, на уровне Департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.

Как сообщалось, прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов по ситуации в Украине, связанной с агрессией Россией, и инициирует начало расследования в деле.

В связи с этим в МИД Украины заявили, что Киев ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, которые они совершили после 20 февраля 2014 года.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Венедиктова назначила Пискуна своим советником
"Возможны все меры"
Украина собрала новые доказательства по Иловайской трагедии
Сутки в ООС: девять обстрелов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕСПЧ через год рассмотрит дело Украины против РФ
noimageВ МОЗ разъяснили новые критерии приезда "скорых"
noimageСтепанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
noimageПогода на выходные: оттепель, местами мокрый снег
noimageCOVID-19 в Украине: за сутки 260 смертей
Лента новостей