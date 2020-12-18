Расследуются 5000 дел из-за войны на Донбассе

Генпрокурор Ирина Венедиктова в пятницу, 18 декабря, опубликовала видеообращение, в котором рассказала о сотрудничестве с Международным уголовным судом.





По ее словам, сейчас расследуется около 5 тысяч производств из-за преступлений, связанных с вооруженным конфликтом в Украине.





При этом количество таких преступлений превышает 20 тысяч.





"Они (прокуроры - ред.) совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа", - говорится в заявлении.





Также, по словам генпрокурора, на уровне Департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.





Как сообщалось, прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов по ситуации в Украине, связанной с агрессией Россией, и инициирует начало расследования в деле.





В связи с этим в МИД Украины заявили, что Киев ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, которые они совершили после 20 февраля 2014 года.



