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Украина
18 декабря 20, 12:41
Погода на выходные: оттепель, местами мокрый снег
погода
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Мокрый снег ожидается в северных областях, а также в Харьковской и Полтавской. На западе - до +5.
На выходные в большинстве регионов Украины потеплеет, местами ожидается мокрый снег с дождем, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 19 декабря, осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, там - от -1 до +2 градусов.

В остальных регионах будет без осадков и теплее - до +3 на юге и до +5 на западе. В Киеве от 0 до + 2.

В воскресенье, 20 декабря, в северных областях также возможны осадки.

Температура по стране не изменится, но на востоке ночью может опуститься до -4.

Накануне в ГСЧС предупредили о I уровень опасности в западных, северных и центральных областях из-за тумана в пятницу.

Источник: https://korrespondent.net/
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