Погода на выходные: оттепель, местами мокрый снег

На выходные в большинстве регионов Украины потеплеет, местами ожидается мокрый снег с дождем, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.





Так, в субботу, 19 декабря, осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, там - от -1 до +2 градусов.





В остальных регионах будет без осадков и теплее - до +3 на юге и до +5 на западе. В Киеве от 0 до + 2.





В воскресенье, 20 декабря, в северных областях также возможны осадки.





Температура по стране не изменится, но на востоке ночью может опуститься до -4.





Накануне в ГСЧС предупредили о I уровень опасности в западных, северных и центральных областях из-за тумана в пятницу.



