Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

В Украине фиксируют большое количество заболеваний и госпитализаций с коронавирусом, несмотря на определенную стабилизацию ситуации. Об этом на брифинге в пятницу, 18 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.





Он отметил, что только за прошедшие сутки в Украине госпитализировали из-за коронавируса 2904 человека. При этом выписали 2747 пациентов.





"За прошедшие сутки у нас было зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 866 пациентов. Уже больше недели мы видим эту тенденцию: количество людей, которые выздоровели, больше, чем количество людей, которые заболели. При этом у нас были госпитализированы 2 904 больных, но и выписано 2 747 человек", - сказал Степанов.





Он подчеркнул, что пандемия все-таки не отступает и призвал придерживаться всех правил.





Глава Минздрава также сообщил, что под лечение инфекционных больных с COVID-19 уже отведены 63 680 коек в стационарах, из них только 37 308 (58,6%) обеспечены кислородом либо централизованно подачей, либо за счет кислородного концентратора. Однако Степанов уверяет, что сейчас по стране есть 22 016 свободных коек с кислородом, хотя по регионам ситуация разная.





В целом заполненность коек по стране составляет 41,7%, а, например, в Николаевской области этот показатель выше – 65,4%.





Напомним, с начала пандемии в Украине заболело 944 381 человек, выздоровели - 561 222.



