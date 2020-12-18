В МОЗ разъяснили новые критерии приезда "скорых"

Замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге в пятницу, 18 декабря, разъяснила суть новых критериев вызова экстренной медицинской помощи.





Она отметила, что было отменено деление на сельских и городских жителей, потому что "однозначно неотложные состояния протекают одинаково, как у жителя села, так и города".





Также были введены четыре типа вызовов "скорой":





Критическое состояние - бригада должна приехать за 10 минут.

"Например, это остановка дыхания, это массивное кровотечение, это то состояние, которое угрожает прежде всего жизни пациента", - объяснила Садовьяк.





2. Экстренное состояние - бригада должна прибыть в течение 20 минут.





"Это случай, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья. Например, нарушение сознания - это подозрение на инфакрт или инсульт", - пояснила замминистра.





3. Неотложное состояние - пациент не находится в критическом состоянии, но требует осмотра. Дистпетчер общается с пациентом, анализирует его состояние. О пациенте могут известить семейного врача, передать этот вызов в центр первичной медико-санитарной помощи. В этом случае бригада може выехать на вызов.





"Но это будет в течение определенного периода и это не будет бригада, выполняющая выезды на экстренные и критические случаи", - уточнила Садовьяк.





"Например, повышение артериального давления, которое не несет угрожающих состояний. Или, например, подозрение на пневмонию", - объясняет она.





4. Непрофильные вызовы - когда не требуется осмотр врача.





"Диспетчер может порекомендовать что-то дистанционно, привлекая врача экстренной медицинской помощи или все же обратиться к семейному врачу", - объясняет Садовьяк.





Отметим, летом в Минздраве заявляли, что в ближайшие пару лет в Украине будет значительно увеличена зарплата работникам экстренной медицинской помощи и полностью обновлен парк "скорых".



