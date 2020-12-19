Большой передел: Кто будет управлять Харьковом после Кернеса

Большой передел начался в Харькове еще до смерти мэра Геннадия Кернеса. Всего за пару месяцев политический вес в городе в разы нарастил его заместитель, теперь исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Возможно, не без участия давнего соперника Кернеса – министра внутренних дел Арсена Авакова.

Что происходит в Харькове без Кернеса, будут ли назначены новые выборы или всех устраивает шаткий мир: разбор LIGA.net.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ

"Настроения в Харькове смутные. Ситуация с Кернесом сильно меняет политическую карту. На самом деле его окружение – как пауки в банке", – говорил LIGA.net в октябре кандидат в депутаты горсовета Остап Молявко. На тот момент Кернес месяц лечился в немецкой клинике Шарите от последствий COVID, а его окружение вплоть до выборов кормило город обещаниями, что ему лучше и скоро он вернется.

Харьковчане поверили этим обещаниям и выбрали Кернеса мэром даже из реанимации. А вот в его команде – велись активные торги.

"Правая рука Кернеса – Игорь Терехов – в первый же месяц пошел со всеми договариваться. Сейчас посыплется весь этот мир Кернеса, как карточный домик. Побегут и его чиновники, и все его депутаты. К Авакову", – прогнозировал один из харьковских бизнесменов. Сегодня в переписке с LIGA.net в Telegram он сообщил, что Терехов уже договорился с Аваковым о партнерстве: "Прибежал и сдался".

Условно в Харькове Кернеса можно было выделить три группы влияния.

Первая – это функционеры: свои депутаты горсовета и замы Кернеса.

Вторая – семья "в широком понимании этого слова".

И третья – друзья-бизнесмены, которые являются партнерами Кернеса в бизнесе.

Наиболее приближенными к нему считались миллиардер Фукс (он чаще всех через свой telegram-канал сообщал об успехах в лечении Кернеса) и Ярославский, с которым мэр помирился после семи лет ссоры.

Эти группы влияния и претендовали на раздел пирога под названием Харьков Кернеса. "И пауки договорились", – считает Молявко.

В активной фазе этот процесс занял один-два месяца, говорит депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах. "Передел власти начался задолго до сообщения о смерти Кернеса. Он уже закончился. Фактически регион отдали под контроль Авакова", – заявил он.

Аваков замкнул на себе влияние в Харькове благодаря двум последним назначениям, считает Булах. Первое – Игорь Терехов стал секретарем горсовета и автоматически исполняющим обязанности мэра. Второе – главой нового Харьковского облсовета коалиционное трио в составе Блока Кернеса, ОПЗЖ и Слуги народа назначило человека Авакова, друга его сына – Артура Товмасяна (фракция СН).

"Плюс Терехов, воспользовавшись отсутствием Кернеса – что он не может контролировать, – в первую десятку Блока Кернеса в горсовет поставил людей бизнесмена Котвицкого – ближайшего партнера Авакова. По сути, теперь всё будет под Аваковым", – считает Булах.

Котвицкий присутствовал и на первой сессии Харьковского облсовета. В ряду для гостей бизнес-партнер Авакова сидел рядом с Тереховым и, по наблюдениям местных журналистов, активно беседовал с ним в кулуарах.

Но Аваков – не единственный крупный игрок в Харькове. На влияние претендуют бизнесмены Фукс и Ярославский (из пула Кернеса), оппозиционный бизнесмен Александр Фельдман, бывшие руководители администрации Порошенко Борис Ложкин и Игорь Райнин.

Поэтому сводить все только к Авакову будет некорректным, – считает политтехнолог, который работал с Кернесом (в разговоре с LIGA.net попросил не захотел свое имя). "В Харькове всегда кто-то с кем-то пересекался. Терехов был замом Авакова, но это было бог знает когда. Новая глава ОГА Айна Тымчук тоже когда-то работала с Аваковым. Мне кажется, Аваков слишком большой, чтобы концентрироваться только на Харькове. Да, здесь остались его бизнес-интересы и понятные ему люди. Но глобально – не думаю", – сказал он LIGA.net.

КТО ТАКОЙ ТЕРЕХОВ

Новый Харьковский горсовет впервые после выборов собрался 9 декабря. Присутствие Кернеса было необходимым, чтобы он мог принять присягу. Но этот момент обошли. На сессии решили, что присяга Кернесу не нужна, поскольку он уже зачитывал ее в 2010 году. Организаторы сессии очень торопились, чтобы легализовать Кернеса, считает Булах.

"Не уверен, что Кернес по здоровью какие-то представления делал и мог в этом участвовать. Но если бы он умер до сессии, то перевыборы в Харькове могла назначить ТИК. А теперь решение – за Радой. Они спешили, чтобы по второму сценарию пойти", – говорит он.

На первой сессии зачитали скрепленное якобы электронной подписью Кернеса письмо о выдвижении вице-мэра Терехова на должность секретаря горсовета. По закону, в случае отпуска, болезни или смерти мэра именно секретарь исполняет его обязанности.

СПРАВКА.

"Терехов всегда был номером два. Всю жизнь. И у Авакова, и у Кернеса. При этом последние несколько лет занимался всей текущей работой города: Кернес после ранения физически не вытягивал 24 часа в сутки. Да, он не настолько харизматичен и скандален, как тот же Геннадий Адольфович, и не настолько крупен, как Аваков. Но у него со всеми ровные отношения. Он в диалоге со всеми", – говорит технолог Кернеса.

По его словам, именно Терехов мирил Кернеса с бизнесменом Ярославским. Они не разговаривали семь лет: "То есть он не человек войны. И Терехов точно не будет объявлять войну Зеленскому. Где Терехов, а где Зеленский. Он за то, чтобы в диалоге найти компромисс".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Первый сценарий: выборы. Для этого Харьковский горсовет прекращает полномочия Кернеса в связи со смертью, Терехов – просит Раду объявить новые выборы, и Рада объявляет их в течение трех месяцев. Терехов вчера заявил, что готов, хотя есть и более важные вопросы.

На выборах 2020 года Кернес даже из реанимации занял первое место с 60,34% голосов. Серебряным призером выборов мэра стал Фельдман (ОПЗЖ) – он набрал 14,32%. Кандидат от Слуги народа, бывший губернатор Алексей Кучер финишировал третьим – всего 7,24%.

"Начинается новая история. Монополия закончилась. Открывается окно возможностей для многих", – считает политтехнолог Кернеса.

По его словам, на должность мэра Харькова могут серьезно претендовать несколько харьковских политиков.

"Терехов – раз. По моим ощущениям, он будет иди на выборы, и у него есть шансы, – отметил он. – Добкин – два, его штырит от безделья. Фельдман, хотя у него не выигрышная история. Но он не может не играть, у него бизнес зависим очень от городской власти – землеотводы, налог на землю. Есть Юлия Светличная, если захочет возвращаться на харьковский уровень. И есть Мураев, очень понятный для Харькова".

Шансы стать топами на выборах есть у Терехова и Добкина, говорит технолог. Все остальные могут или помочь им выиграть, или помешать.

Второй сценарий: вечный ио. Его уже успешно разыграли в Луцке: после смерти мэра Николая Романюка в 2017 году его функции до 2020 года выполнял секретарь Григорий Пустовит. Сейчас все идет к этому сценарию, говорят собеседники LIGA.net и в Харькове, и в Киеве.

"Пока будет Терехов. Нас все устраивает. Более чем", – сказал собеседник в руководстве фракции СН в Верховной Раде.

В Харьковском горсовете тоже не верят в выборы, как минимум в ближайшие год-два. Но очень многое зависит от ситуации в Киеве: будет ли Аваков и дальше министром, как будет меняться позиция слуг народа и Зеленского. "На данный момент такой сценарий выгоден всем. Потому что достигнут консенсус. Слуги в Харькове не смогут добиться избрания своих людей. Все хотят законсервировать ситуацию", – сказал Булах.

Луцкий сценарий подтверждает и голосование за Терехова в горсовете, уточняет депутат. Из 84 депутатов голоса под секретаря дали 73, в том числе почти большинство фракции ОПЗЖ. "Я лично видел, как Фукс под Терехова вел переговоры прямо в сессионном зале, – утверждает депутат. – Он тоже вынужден думать, как сохранить свой бизнес".

На этом этапе все политические игроки в Харькове вышли на баланс, уверен политтехнолог. Люди Кернеса подтвердили, что они следуют договоренностям: "Это территория наша – в логике региональных проектов. Киев если хочет с нами воевать – пускай воюет. Потеряем и мы, и они".

"Как долго? Многое зависит от Терехова, – сказал он. – У нас очень зыбкая ситуация. Сегодня Киев лоялен к тебе, завтра – нет. Качнут ситуацию, в договоренностях нарушат условия, или переговорщики сменятся со стороны Киева (сейчас региональный трек курирует Тимошенко) – тогда, может, и стоит провести выборы. Например, в октябре 2021".