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Новости
Украина
19 декабря 20, 09:16
В Украине вступили в силу новые карантинные правила
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В эту субботу, 19 декабря, по всей территории Украины начинают действовать новые ограничения в рамках противокоронавирусного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Действие карантина в Украине продлено до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года. 

В то же время с сегодняшнего дня дополнительно запрещено:

  • проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;
  • работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.Источник: https://censor.net/ru/n3237925

    • Остальные ограничения остаются такими же, как и раньше. С полным перечнем можно ознакомится на нижепреведенной инфографике.
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