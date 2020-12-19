Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 декабря 20, 09:17
В Украине за сутки от COVID-19 выявлены 11 742 новых случая
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело – 13 314 человек", – написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 574 536 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Кликните по изображению для просмотра
censor.net.ua
Ещё по теме:
Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID
Какой будет цена на газ в текущем отопительном сезоне?
Расследуются 5000 дел из-за войны на Донбассе
Погода на выходные: оттепель, местами мокрый снег
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине изменили алгоритм тестирования на COVID
noimageЗа сутки от COVID-19 выздоровели 13 тыс. украинцев
noimageОтчет ОБСЕ: На Донбассе 84 нарушения перемирия
noimageВ ГНС заявили о готовности законопроекта для ФОПов
noimageВ Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
Лента новостей