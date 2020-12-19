Сепаратисты за сутки пять раз обстреляли военных

На Донбассе сепаратисты за сутки пять раз остреляли украинских военных. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центре штаба

Так, вблизи Водяного на Приазовье, сепаратисты открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки.

Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Выстрелы противника были неприцельными и не несли угрозы жизни воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщалось, 17 декабря около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из украинских механизированных бригад в районе Авдеевки. Бойца отправили в госпиталь, его состояние стабильное.