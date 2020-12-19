День Святого Николая: красивые поздравления

Его с нетерпением ждут дети, которые ищут утром подарок под подушкой. Но любят праздник, конечно, и взрослые.

Если вы еще не поздравили своих близких и родных, мы о вас позаботились! Podrobnosti.ua составили крутую подборку самых красивых и душевных поздравлений в этот день.

С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.



Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

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Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

В день Святого Николая,

Я от всей души желаю,

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

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Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

***

Под защитою святого

Не случится пусть плохого.

Николай во всем поддержит,

Веру укрепит с надеждой.

Пусть болезни он прогонит

И покоем жизнь наполнит.

***

***

Я спешу тебя поздравить с Днем святого Николая!

Пусть тебя он защищает от беды и от тревог.

Сокровенную мечту, о которой не все знают

Чтоб исполнить он тебе обязательно помог.



Пусть случится в жизни чудо, о котором пишут сказки,

Светлой радостью пусть чаще наполняется душа.

Пусть от счастья, словно звезды, засияют твои глазки

И все то, что пожелаешь - исполняется всегда.