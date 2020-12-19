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19 декабря 20, 10:14
День Святого Николая: красивые поздравления
День Святого Николая
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В субботу, 19 декабря, православная церковь чтит память Николая Чудотворца

Его с нетерпением ждут дети, которые ищут утром подарок под подушкой. Но любят праздник, конечно, и взрослые.

Если вы еще не поздравили своих близких и родных, мы о вас позаботились! Podrobnosti.ua составили крутую подборку самых красивых и душевных поздравлений в этот день.

С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.

***

***

Поздравляю с большим христианским праздником - Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

В день Святого Николая,
Я от всей души желаю,
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.

***

***

Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

***

Под защитою святого
Не случится пусть плохого.
Николай во всем поддержит,
Веру укрепит с надеждой.
Пусть болезни он прогонит
И покоем жизнь наполнит.

***

***

Я спешу тебя поздравить с Днем святого Николая!
Пусть тебя он защищает от беды и от тревог.
Сокровенную мечту, о которой не все знают
Чтоб исполнить он тебе обязательно помог.

Пусть случится в жизни чудо, о котором пишут сказки,
Светлой радостью пусть чаще наполняется душа.
Пусть от счастья, словно звезды, засияют твои глазки
И все то, что пожелаешь - исполняется всегда.
Podrobnosti
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