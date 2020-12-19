В ГНС заявили о готовности законопроекта для ФОПов

Компромиссный законопроект, который отвечает требованиям протестующих украинских предпринимателей, наработан, и теперь слово за ФОПами и парламентом. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.





"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова... И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - отметил глава ГНС.





При этом Любченко подчеркнул, что в документ законодательные изменения вносились в соответствии с требованиями протестующих представителей бизнеса.





"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - заявил он.





Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с представителями микробизнеса по созданию координационного совета, призванного разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем ФОПов.





Напомним, накануне в акции протеста SaveФоп на Майдане Независимости приняли участие около 300 человек. Протестующие развернули полевую кухню.



