Отчет ОБСЕ: На Донбассе 84 нарушения перемирия

Наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки 17 декабря зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 63 и 21 нарушение режима прекращения огня соответственно. Об этом говорится в отчете Миссии.





Среди задокументированных нарушений в Донецкой области - 30 неустановленных взрывов вблизи Широкино и 19 - вблизи Донецкой фильтровальной станции. Для сравнения, за предыдущий отчетный период в регионе было зафиксировано 28 нарушений перемирия.

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня, в том числе два взрыва неопределенного происхождения возле населенного пункта Калиново, тогда как ранее было задокументировано 18 нарушений.





Всего с начала действия нового перемирия на Донбассе, вступившего в силу 27 июля, миссия ОБСЕ зафиксировала 3852 нарушения режима прекращения огня. Среди них - 1819 взрывов, 1818 очередей и одиночных выстрелов, 119 снарядов в полете, 55 дульных вспышек, 41 запуск осветительных ракет.





Как сообщалось, 17 декабря около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из украинских механизированных бригад в районе Авдеевки. Бойца отправили в госпиталь, его состояние стабильное.



