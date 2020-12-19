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Новости
Украина
19 декабря 20, 13:26
За сутки от COVID-19 выздоровели 13 тыс. украинцев
COVID-19
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В Украине за сутки зафиксировали 11 742 случая инфицирования коронавирусом, выздоровело 13 314 человек.
Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Запорожской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как он сообщил, за вчера сделали 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР - 39 258, методом ИФА - 20 831).

Госпитализировали за сутки 2865 человека, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

С начала пандемии в Украине обнаружили 956 123 случая COVID-19, из них 574 536 выздоровевших.

Ранее сообщалось, что в мире резко выросла смертность от коронавируса. За последние полтора месяца она увеличилась более чем в половину.

Источник: https://korrespondent.net/
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