За сутки от COVID-19 выздоровели 13 тыс. украинцев

Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Запорожской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.





Как он сообщил, за вчера сделали 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР - 39 258, методом ИФА - 20 831).





Госпитализировали за сутки 2865 человека, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.





С начала пандемии в Украине обнаружили 956 123 случая COVID-19, из них 574 536 выздоровевших.





Ранее сообщалось, что в мире резко выросла смертность от коронавируса. За последние полтора месяца она увеличилась более чем в половину.



