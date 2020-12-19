В Украине изменили алгоритм тестирования на COVID

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Об этом заявил на брифинге в субботу, 19 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.





Теперь, по его словам, будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции. При этом ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.





"Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии ", - сообщил он.





Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.





"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требуется, если есть симптомы COVID-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР", - сообщил он.





Степанов рассказал, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.



