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Новости
Украина
20 декабря 20, 12:34
Зеленский намерен добиться безвиза с США
Владимир Зеленский
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Зеленский считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".
Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме. Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

По его мнению, первым шагом мог бы стать безвиз для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

Чтобы наши люди могли спокойно ездить – хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и ​​имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого, – отметил президент.

Зеленский также хотел бы "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".

Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (киноплощадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейты. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление, – поделился он.

Источник: https://socportal.info/
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