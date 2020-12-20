Зеленский намерен добиться безвиза с США

Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме. Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.





По его мнению, первым шагом мог бы стать безвиз для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.





Чтобы наши люди могли спокойно ездить – хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и ​​имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого, – отметил президент.





Зеленский также хотел бы "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".





Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (киноплощадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейты. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление, – поделился он.



