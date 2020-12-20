8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала «Украина 24».





По его словам, первыми выплаты начнут получать те, кто уже подал заявку на их получение. Лица же, которые собираются подать заявку после 21 декабря, получат материальную помощь от государства уже в начале 2021 года.





«Наемные работники могут работать как у ФЛП, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через «Дію», получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, он также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты», - сказал министр.



