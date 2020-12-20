Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
27.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 декабря 20, 12:38
8 тысяч для ФЛП: в правительстве назвали дату получения
Петрашко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выплата материальной помощи в связи с усилением карантина физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантина в размере 8 тысяч гривен начнется уже 22 декабря.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, первыми выплаты начнут получать те, кто уже подал заявку на их получение. Лица же, которые собираются подать заявку после 21 декабря, получат материальную помощь от государства уже в начале 2021 года.

«Наемные работники могут работать как у ФЛП, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через «Дію», получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, он также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты», - сказал министр.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
Ещё по теме:
Благовещение Пресвятой Богородицы: дата, традиции, поверья
В NASA определились с датой полета на Марс
4 марта: какой сегодня праздник
6 марта: какой сегодня праздник
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине 8325 новых случаев COVID-19
noimageСутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageЗеленский намерен добиться безвиза с США
noimageСутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageВ Украине выявили более 8300 заболевших на COVID-19
Лента новостей