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Новости
Украина
21 декабря 20, 12:09
Украина намерена ограничить авиасообщение с Британией
авиасообщение
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Правительство ограничит авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.
Сообщает в понедельник, 21 декабря, Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

«Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, решение должны принять сегодня.

Как известно, авиасообщение с Британией уже ограничили более 20 стран.

В ВОЗ пока успокаивают, что данных о влиянии новой мутации коронавируса на летальность пока нет. Организация также не считает, что он повлияет на вакцинацию.

Источник: http://vlasti.net/
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