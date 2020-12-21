Украина намерена ограничить авиасообщение с Британией

Сообщает в понедельник, 21 декабря, Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.





«Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса», – сообщил собеседник агентства.





По его словам, решение должны принять сегодня.





Как известно, авиасообщение с Британией уже ограничили более 20 стран.





В ВОЗ пока успокаивают, что данных о влиянии новой мутации коронавируса на летальность пока нет. Организация также не считает, что он повлияет на вакцинацию.



