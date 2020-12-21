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Новости
Украина
21 декабря 20, 12:09
Синоптики предупредили об опасном погодном явлении
туман
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21 декабря на территории страны ожидается туман, видимость на дорогах местами не превышает 500 м.

21 декабря на территории страны ожидается туман, видимость на дорогах местами не превышает 500 м.

Об этом сообщает Гидрометцентр, уточняя, что по стране объявлен желтый уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ситуация на 11-й час по данных синоптиков является следующей:

“По всем областям Украины кроме восточной ожидается ухудшение метеорологической дальности видимости до 500 м и менее продолжительностью 3 часа и более”

Напомним, с семи утра поступают предупреждения об ухудшении погоды по всем областям Украины, кроме восточных:

“В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний дождь со снегом днем сменится мелким снегом, который должен закончиться до наступления вечера”.



Скриншот - sinoptik.ua.
telegraf.com.ua
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