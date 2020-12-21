Консультацию по COVID-19 можно получить в контакт-центре

Министерство здравоохранения ввело новую опцию в контакт-центре. Теперь можно получить дистанционную консультацию врача по лечению коронавирусной болезни, позвонив в данный центр.





Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, — передаёт Информатор.





К работе на горячие линии привлекли медиков, которые могут дать профессиональные рекомендации.





«Операторы, работающие в этом контакт-центре не являются врачами, поэтому мы дополнительно привлекли медицинских работников, поскольку многие вопросы были связаны именно с медицинскими аспектами.





Кто-то не имеет семейного врача, кто-то может ему дозвониться... именно в связи с этим были привлечены врачи, чтобы они могли очень быстро предоставлять консультацию пациентам.





Это новая опция, уже предоставили 350 различных консультаций», — рассказал Степанов.





По словам министра, в ведомстве сейчас анализируют обращения пациентов, чтобы в будущем расширить перечень специалистов по различным направлениям для предоставления консультаций, связанных с COVID-19.





Линия для звонков — бесплатная, номер телефона — 0 800 60 20 19.





Также с помощью контакт-центра можно оставить запрос на выезд мобильной бригады.





С начала работы контакт-центра поступило более 1300 запросов на выезд мобильной бригады.





За все время работы контакт-центра, за помощью обратились около 100 тысяч граждан.





Напомним, в Украине за последние сутки выявили 6 545 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровело не много — 5 106 человек.



