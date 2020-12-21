Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.24
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 декабря 20, 12:14
Консультацию по COVID-19 можно получить в контакт-центре
врач
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теперь в контакт-центре, кроме операторов, также будут работать врачи.
Министерство здравоохранения ввело новую опцию в контакт-центре. Теперь можно получить дистанционную консультацию врача по лечению коронавирусной болезни, позвонив в данный центр.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, — передаёт Информатор.

К работе на горячие линии привлекли медиков, которые могут дать профессиональные рекомендации.

«Операторы, работающие в этом контакт-центре не являются врачами, поэтому мы дополнительно привлекли медицинских работников, поскольку многие вопросы были связаны именно с медицинскими аспектами.

Кто-то не имеет семейного врача, кто-то может ему дозвониться... именно в связи с этим были привлечены врачи, чтобы они могли очень быстро предоставлять консультацию пациентам.

Это новая опция, уже предоставили 350 различных консультаций», — рассказал Степанов.

По словам министра, в ведомстве сейчас анализируют обращения пациентов, чтобы в будущем расширить перечень специалистов по различным направлениям для предоставления консультаций, связанных с COVID-19.

Линия для звонков — бесплатная, номер телефона — 0 800 60 20 19.

Также с помощью контакт-центра можно оставить запрос на выезд мобильной бригады.

С начала работы контакт-центра поступило более 1300 запросов на выезд мобильной бригады.

За все время работы контакт-центра, за помощью обратились около 100 тысяч граждан.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 6 545 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровело не много — 5 106 человек.

Источник: https://informator.ua/
Ещё по теме:
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19
Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19
В Киеве свыше 93 тысяч случаев COVID-19
В Украине за сутки более 10 тысяч случаев COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Крыму назвали сроки решения водной проблемы
noimageВ Украине 6,5 тысяч новых случаев COVID-19
noimageСутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageСиноптики предупредили об опасном погодном явлении
noimageУкраина намерена ограничить авиасообщение с Британией
Лента новостей