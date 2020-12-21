Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки 20 декабря на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 21 декабря.





Неподалеку Водяного на Приазовье противник применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре обстрела зафиксировали в пригороде Авдеевки, где применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.





Сепаратисты также обстреляли мирное население вблизи Каменки. Несколькими выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.





Наконец, один обстрел зафиксировали вблизи населенного пункта Южное. Здесь противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



