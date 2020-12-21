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Украина
21 декабря 20, 12:58
Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, а также стреляли в мирное население за пределами украинских позиций.
За сутки 20 декабря на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 21 декабря.

Неподалеку Водяного на Приазовье противник применил ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. Четыре обстрела зафиксировали в пригороде Авдеевки, где применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сепаратисты также обстреляли мирное население вблизи Каменки. Несколькими выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.

Наконец, один обстрел зафиксировали вблизи населенного пункта Южное. Здесь противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Источник: https://korrespondent.net/
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