В Украине 6,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6545 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 970993 инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 21 декабря.
При этом выздоровели уже 586268 человек (накануне - 5 106), а скончались - 16665 украинцев (накануне - 80).
Статистика COVID-19 по регионам:
Киев - 101123 (+673)
Винницкая - 21 035 (+79)
Волынская - 30773 (+316)
Днепропетровск - 53155 (+598)
Донецк - 32513 (+258)
Житомирская - 36 774 (+373)
Закарпатская - 27 195 (+97)
Запорожская - 47789 (+570)
Ивано-Франковск - 42026 (+88)
Киевская - 53463 (+456)
Кировоградская - 7817 (32)
Луганская - 8900 (+141)
Львовская - 56953 (+190)
Николаевская - 27017 (+386)
Одесская - 64 589 (+651)
Полтавская - 31961 (+384)
Ровенская - 38656 (+120)
Сумская - 38170 (+176)
Тернопольская - 32498 (+106)
Харьковская - 65414 (+102)
Херсонская - 15814 (+161)
Хмельницкая - 36 814 (+59)
Черкасская - 34 945 (+214)
Черновицкая - 38 363 (+211)
Черниговская - 27 236 (+104)
Напомним, что в двух областях занята половина COVID-коек. В среднем по Украине заполненность мест в больницах для пациентов с коронавирусом находится на уровне 40%.