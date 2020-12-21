В Украине 6,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6545 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 970993 инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 21 декабря.





При этом выздоровели уже 586268 человек (накануне - 5 106), а скончались - 16665 украинцев (накануне - 80).





Статистика COVID-19 по регионам:





Киев - 101123 (+673)

Винницкая - 21 035 (+79)

Волынская - 30773 (+316)

Днепропетровск - 53155 (+598)

Донецк - 32513 (+258)

Житомирская - 36 774 (+373)

Закарпатская - 27 195 (+97)

Запорожская - 47789 (+570)

Ивано-Франковск - 42026 (+88)

Киевская - 53463 (+456)

Кировоградская - 7817 (32)

Луганская - 8900 (+141)

Львовская - 56953 (+190)

Николаевская - 27017 (+386)

Одесская - 64 589 (+651)

Полтавская - 31961 (+384)

Ровенская - 38656 (+120)

Сумская - 38170 (+176)

Тернопольская - 32498 (+106)

Харьковская - 65414 (+102)

Херсонская - 15814 (+161)

Хмельницкая - 36 814 (+59)

Черкасская - 34 945 (+214)

Черновицкая - 38 363 (+211)

Черниговская - 27 236 (+104)





Напомним, что в двух областях занята половина COVID-коек. В среднем по Украине заполненность мест в больницах для пациентов с коронавирусом находится на уровне 40%.



