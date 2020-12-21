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Украина
21 декабря 20, 13:14
В Крыму назвали сроки решения водной проблемы
Крым
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Решить проблему с обеспечением полуострова водой намерены к 2024 году. Сейчас во многих городах воду дают по графику.
Так называемые власти аннексированного Крыма ожидают решения проблемы с водоснабжением к 2024 году, заявил в понедельник, 21 декабря, глава крымского "парламента" Владимир Константинов.

"До 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия", - заявил он.

По словам Константинова, финансирование программы по решению проблемы уже началось.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в Крыму запасов пресной воды достаточно.

Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов. Благодаря озеру на горе Гасфорта Севастополь уже экономит порядка 10 тыс. кубов воды в сутки Чернореченского водохранилища.

Также сообщалось, что в Крыму собрались брать воду из водопадов. Жителям Ялты ограничили подачу воды шестью часами в сутки. Ситуацию намерены исправить с помощью водопадов и озера Могаби.

Источник: https://korrespondent.net/
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