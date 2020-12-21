В Крыму назвали сроки решения водной проблемы

Так называемые власти аннексированного Крыма ожидают решения проблемы с водоснабжением к 2024 году, заявил в понедельник, 21 декабря, глава крымского "парламента" Владимир Константинов.





"До 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия", - заявил он.





По словам Константинова, финансирование программы по решению проблемы уже началось.





На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в Крыму запасов пресной воды достаточно.





Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов. Благодаря озеру на горе Гасфорта Севастополь уже экономит порядка 10 тыс. кубов воды в сутки Чернореченского водохранилища.





Также сообщалось, что в Крыму собрались брать воду из водопадов. Жителям Ялты ограничили подачу воды шестью часами в сутки. Ситуацию намерены исправить с помощью водопадов и озера Могаби.



