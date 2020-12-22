Справка о вакцинации может стать требованием для въезда в ЕС

Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, что сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.