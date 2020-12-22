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Новости
Украина
22 декабря 20, 11:00
Справка о вакцинации может стать требованием для въезда в ЕС
вакцина
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Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины.

Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, что сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.
censor.net.ua
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