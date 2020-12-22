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Новости
Украина
22 декабря 20, 12:58
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранены два бойца ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
За сутки 21 декабря сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 22 декабря.

Неподалеку от Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи Южного. Раненых оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь.

Кроме того, возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Источник: https://korrespondent.net/
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