Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранены два бойца ВСУ

За сутки 21 декабря сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 22 декабря.
Неподалеку от Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи Южного. Раненых оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь.
Кроме того, возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.
"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.