Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранены два бойца ВСУ

За сутки 21 декабря сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 22 декабря.





Неподалеку от Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи Южного. Раненых оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь.





Кроме того, возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.





"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ", - сообщили в штабе.





С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.



