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Новости
Украина
22 декабря 20, 13:02
В Украине от COVID выздоровели 600 тысяч человек
COVID-19
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За сутки коронавирусом заболели 8,5 тысяч украинцев, при этом выздоровели 14 тысяч, а скончались 232 человека.
За минувшие сутки в Украине выявили 8513 новых случаев COVID-19, всего в стране уже 979506 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 22 декабря.

При этом выздоровели за сутки 14 020 украинцев (всего - 600288), а скончались 232 человека (всего - 16897).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 102282 (+1 159)
Винницкая - 21145 (+110)
Волынская - 31138 (+365)
Днепропетровск - 54147 (+992)
Донецкая - 32760 (+247)
Житомирская - 36 810 (+36)
Закарпатская - 27 303 (+108)
Запорожская - 48454 (+665)
Ивано-Франковская - 42090 (+64)
Киевская - 54022 (+559)
Кировоградская - 7861 (+44)
Луганская - 8994 (+94)
Львовская - 57401 (+448)
Николаевская - 27479 (+462)
Одесская - 65 503 (+914)
Полтавская - 32506 (+545)
Ровенская - 38920 (+264)
Сумская - 38321 (+151)
Тернопольская - 32 579 (+81)
Харьковская - 65652 (+238)
Херсонская - 15973 (+159)
Хмельницкая - 36 840 (+26)
Черкасская - 35 413 (+468)
Черновицкая - 38 555 (+192)
Черниговская - 27 358 (+122)

Напомним, что ранее в ЕС спрогнозировали, когда смогут контролировать пандемию. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы около 70% населения имели иммунитет.

Источник: https://korrespondent.net/
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