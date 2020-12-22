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Новости
Украина
22 декабря 20, 13:08
Зеленский поменял замглавы Офиса президента
Юлия Свириденко
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Юлия Свириденко стала новым заместителем Андрея Ермака вместо Юлии Ковалив, которая уволилась.
Президент Владимир Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 22 декабря.

"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в обнародованном сегодня указе президента №580/2020 от 22 декабря.

После этого на сайте президента был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Отметим, в понедельник, 21 декабря стало известно, что Юлия Ковалив уволилась с должности заместителя главы Офиса президента, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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