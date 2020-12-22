Зеленский поменял замглавы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 22 декабря.





"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в обнародованном сегодня указе президента №580/2020 от 22 декабря.





После этого на сайте президента был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента





"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.





Отметим, в понедельник, 21 декабря стало известно, что Юлия Ковалив уволилась с должности заместителя главы Офиса президента, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.



