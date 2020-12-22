Минздрав дал рекомендации из-за мутаций COVID-19

Минздрав рекомендует украинцам не посещать страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса, в первую очередь Великобританию. Об этом во вторник, 22 декабря, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.





"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - сказал он.





Ляшко отметил, что Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжих оттуда.





Так, прибывшие должны иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса (для иностранцев); отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы; при отсутствии теста отправиться на 14 дней на самоизоляцию с приложением Дій дома.





Также Ляшко говорит, что в Украине усилят тестирование на предмет возможного выявления нового штамма коронавируса.





Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.





Накануне врач-инфекционист Виктор Петров заявляет, что новый штамм коронавируса, зафиксированный в Британии, уже есть на Закарпатье. В Минздраве это отрицают.



