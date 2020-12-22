Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.73
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 декабря 20, 13:10
Минздрав дал рекомендации из-за мутаций COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцам не рекомендуют посещать Великобританию и другие страны, где обнаружили новый штамм коронавируса.
Минздрав рекомендует украинцам не посещать страны, в которых обнаружили новый штамм коронавируса, в первую очередь Великобританию. Об этом во вторник, 22 декабря, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - сказал он.

Ляшко отметил, что Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжих оттуда. 

Так, прибывшие должны иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса (для иностранцев); отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы; при отсутствии теста отправиться на 14 дней на самоизоляцию с приложением Дій дома.

Также Ляшко говорит, что в Украине усилят тестирование на предмет возможного выявления нового штамма коронавируса.

Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.

Накануне врач-инфекционист Виктор Петров заявляет, что новый штамм коронавируса, зафиксированный в Британии, уже есть на Закарпатье. В Минздраве это отрицают.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Польше сообщили о сроках начала вакцинации
COVID-19: в мире уже более 70 млн инфицированных
В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19
На юге Англии обнаружили новый штамм коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Какой вакциной скорее всего будут вакцинировать украинцев
noimageНовый руководитель ГФС пообещал ликвидацию теневых схем
noimageЗеленский поменял замглавы Офиса президента
noimageВ Украине от COVID выздоровели 600 тысяч человек
noimageСутки в ООС: шесть обстрелов, ранены два бойца ВСУ
Лента новостей