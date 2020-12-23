Какой вакциной скорее всего будут вакцинировать украинцев

Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka, пишет Фраза. Такой прогноз, с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий, озвучил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в комментарии «Украинской правде. Жизнь».

Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности есть у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneka. При этом эффективность Pfizer/BioNTech составляет 95%, Moderna — 94%, а Astra Zeneka — 70%. Однако первые две нуждаются в ультра-холодном хранении, с температурным режимом −60/-80 ° C, а третью можно хранить при температуре от +2 до + 8 ° C.

«Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины», — рассказал Кузин, добавив, что по имеющейся информации Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna — 20 млн доз, а Astra Zeneka — 100 млн доз.

«Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneka», — заключил чиновник, подчеркнув, что о том, какая вакцина попадет в Украину по программе COVAX, мы узнаем лишь в январе 2021 г.

Напомним, 18 декабря 2020 года Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. В соответствии с ним планируется охватить 50% населения, а это почти 21 млн человек.