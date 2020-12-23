Доктор Комаровский о новой мутации коронавируса

Популярный медицинский эксперт и врач-педиатр Евгений Комаровский пытается погасить панику, возникшую из-за появления новостей о новой мутации коронавируса. Объяснить ситуацию с "новым коронавирусом" он попытался 22 декабря на своем youtube-канале.

- Во-первых, есть чувство, что кто-то там на верху, не знаю, насколько высоко, очень заинтересован в том, чтобы мы все постоянно находились в истерическом состоянии, - после этой фразы Комаровского можно задуматься и о том, что доктор пополнил ряды конспирологов.

Врач отметил, что в Украине в последние две недели ситуация успокоилась - снизилась заболеваемость, количество пациентов в больницах большое - но не увеличивается, на горизонте появились вакцины - тоже успокаивающая информация.

- И вот новая паника - мутация! - констатирует он.

Доктор Комаровский подчеркнул, что с начала пандемии коронавирус претерпел уже сотни мутаций, а вакцина создается не против какого-то уникального фрагмента молекулы или генома вируса и действует только на такой и больше ни на какой другой. Таким образом Комаровский отвергает опасения, что новосозданная вакцина будет бессильна против мутировавшего вируса.

- Главный вопрос: повлияет ли мутация на эффективность вакцины? Нет, не повлияет! - отрезал доктор Комаровский.

Врач добавил, что пока никаких данных о том, что мутация сделала коронавирус более опасным для человека, в распоряжении медиков нет.

Удивила Евгения Комаровского информация о том, что "обновленный" вирус более заразен, чем предшественник, причем называется точная цифра - на 70%. У эксперта вызывает вопросы, что за такое короткое время и на таком ограниченном контингенте людей были сделаны скоропалительные выводы.

Ранее Комаровский посоветовал людям с коронавирусом при поражении легких или одышке спать на животе. Инфекция чаще всего поражает заднюю часть легких. А если лечь лицом вниз, то в легких улучшается циркуляция воздуха.

Еще раньше Евгений Комаровский рассказывал, что есть огромное количество вирусов гораздо более опасных, чем коронавирус COVID-19. Однако о "свежем" вирусе пока толком никто ничего не знает, не созданы лекарства, вакцины и ни у кого нет к нему иммунитета. Поэтому всем так страшно.



