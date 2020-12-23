За сутки в ООС девять обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки, 22 декабря, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 23 декабря.

Сепаратисты снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских военных неподалеку Водяного артиллерийские системы 122-го калибра, а также обстреляли их позиции из гранатометов различных систем. Сепаратисты также осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве восемь штук с помощью ПКМ-1.

Кроме того, неподалеку Луганского и Южного сепаратисты применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные не открывали ответный огонь. Боевых потерь или ранений среди украинских военных нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, что ранее Резников рассказал о плане Б по Донбассу. Министр говорит, что уже сейчас власти работают по этому плану, но добавил, что это условная вещь.

Также сообщалось, что МИД ответил на слова Путина о "помощи Донбассу". Любая помощь России Донбассу является нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, заявили в МИД.