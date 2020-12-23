От COVID-19 страдает нервная система, почки, - инфекционист

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Не очень позитивная ситуация сейчас наблюдается в Украине, но есть и обнадеживающие моменты. Многие украинцы, которые переживают за свое здоровье и здоровье своих близких, не перестают задаваться вопросами, связанными с профилактикой коронавируса. Ответы на эти вопросы "Телеграфу" предоставил врач инфекционного отделения Звенигородской центральной районной больницы в Черкасской области Валентина Николаевна Димова.

1. Валентина Николаевна, какие симптомы должны насторожить врача, когда он впервые осматривает пациента?

- Смотрите, при Ковид самые главные симптомы - это боли в горле, чихание, может быть ринит, головная боль, кашель, повышение температуры, мышечная боль, слабость, конъюнктивит. Может быть диарея. На второй-третий день заболевания может быть потеря нюха, вкуса. В плане госпитализации может насторожить одышка пациента, резкая слабость, снижение аппетита. Есть такой аппарат пульсоксиметр, который показывает уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). Если сатурация снижается ниже 92% - обязательно нужно быть тревогу, а пациенту ложиться в стационар.

2. В каком случае нужно делать тест на коронавирус?

- Первое, что нужно делать - это бежать к семейному врачу и рассказывать симптомы, чтобы он взял анализ ПЦР (полимеразная цепная реакция), или ИФА (иммуноферментный анализ). Также тесты на иммуноглобулин класса М/антитела. А в период выздоровления - на иммуноглобулин класса G.





3. На какие системы в организме коронавирус дает наибольшую нагрузку?





- Почти на все, но в первую очередь на легочную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы. Иногда, позже могут болеть почки. Иногда подскакивают и анализы с сахаром. Также страдает нервная система. Было такое, что пациенты к нам поступали с Ковидом и инсультом.





4. Сейчас многие украинцы пьют витамины С и D, это помогает защититься? Что вообще нужно делать для профилактики?





- Во-первых, нормальное обеспечение организма витаминами и микроэлементами - это очень хорошо для функционирования иммунной системы нашего организма. Сказать, что это профилактика коронавируса - нет. Никакие противовирусные также не действуют. Но витамины на первых этапах мы назначаем именно для иммунитета.





5. Для тех, кто уже переболел, сколько времени занимает полное восстановление после коронавируса?





- Это индивидуально. У некоторых за 2 недели симптомы проходят, а у других, например, субфебрильная температура (37-37,2 градусов) может держаться где-то до 3 месяцев. Некоторые немного покашливают, крутится голова.





- Человек, который перенес Ковид, считается заразным приблизительно две недели с момента, как заболел. Эти дни он не контактирует с другими, а уже по истечению срока может вести обычную жизнь.





6. Как вы думаете, когда ситуация с коронавирусом может стабилизироваться?





- Это произойдет, когда будет вакцина, и когда некоторая численность населения переболеет на коронавирус, после чего сформируется групповой иммунитет. Но, самое первое слово - это вакцинация. Надеемся, что положение дел стабилизируется.





7. Совсем скоро Новый год. Может, у вас есть рекомендации, как лучше вести себя украинцам в праздники?





- Ограничить контакты, носить средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Мы же знаем, что эта болячка передается не только при кашле, но и контактным путем, через руки, которые нужно регулярно мыть.





Гулять на свежем воздухе, укреплять иммунитет, хорошо питаться. Но это не только пить витамины, а кушать овощи, фрукты.





Лучше чтобы дома был определенный температурный режим 18%-20% при влажности 40%-60%. Проветривать помещения.





Встречайте Новый год в кругу родных, а с друзьями сделайте вечеринки по Скайпу, Вайберу, Зуму и т.д. Придумывайте интересные игры на расстоянии и радуйтесь жизни.





8. Что Вы можете сказать тем людям, которые не верят в коронавирус?





- Коронавирусным атеистам? Вы понимаете, это страшная болячка. Грубо сказать: "Приходите и гляньте через окошко, как у нас пациенты...". И хочется сказать, что если не будете носить маски, то мы можем встретиться здесь. Понимаете, этот вирус есть и нужно от него беречься. Коронавирусным атеистам сказать, чтобы берегли себя и все будет хорошо. Масочки нужно носить.