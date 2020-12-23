Фракция «Голос» намерена уволить главу минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану, направив соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Интерфакс-Украина сообщил член комитета Сергей Рахманин (фракция «Голос»).





«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны», — сказал Рахманин.





В ноябре фракции «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали отставки Тарана, обвинив его в сворачивании реформы армии, срыве оборонных заказов и торможении необходимых законов оборонного сектора.



