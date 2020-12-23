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Новости
Украина
23 декабря 20, 12:14
Фракция «Голос» намерена уволить главу минобороны
Андрей Таран
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Комитет Рады направил письмо Президенту.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану, направив соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Интерфакс-Украина сообщил член комитета Сергей Рахманин (фракция «Голос»). 

«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны», — сказал Рахманин. 

В ноябре фракции «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали отставки Тарана, обвинив его в сворачивании реформы армии, срыве оборонных заказов и торможении необходимых законов оборонного сектора.

Источник: https://lenta.ua/
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