Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ

За сутки, 22 декабря, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 23 декабря.





Сепаратисты снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских военных неподалеку Водяного артиллерийские системы 122-го калибра, а также обстреляли их позиции из гранатометов различных систем. Сепаратисты также осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве восемь штук с помощью ПКМ-1.





Кроме того, неподалеку Луганского и Южного сепаратисты применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Украинские военные не открывали ответный огонь. Боевых потерь или ранений среди украинских военных нет.





С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.



