Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.47
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 декабря 20, 13:06
За день от COVID-19 выздоровели 15 тысяч украинцев
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
При этом заболели 10 тысяч человек, а скончались - 275. Активнее всего прирост заболеваемости идет в Киеве.
В Украине за сутки выявили 10136 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 989642 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в среду, 23 декабря.

При этом выздоровели 615660 украинцев (накануне - 15 372), а скончались - 17172 человек (накануне - 275).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 103663 (+1 381)
Винницкая - 21259 (+114)
Волынская - 31490 (+352)
Днепропетровская - 54625 (+478)
Донецкая - 33102 (+342)
Житомирская - 36 975 (+165)
Закарпатская - 27 391 (+88)
Запорожская - 49341 (+887)
Ивано-Франковская - 42300 (+210)
Киевская - 54831 (+809)
Кировоградская - 7949 (+88)
Луганская - 9181 (+187)
Львовская - 57906 (+505)
Николаевская - 27970 (+491)
Одесская - 66 295 (+792)
Полтавская - 32945 (+439)
Ровенская - 39251 (+331)
Сумская - 38501 (+180)
Тернопольская - 32738 (+159)
Харьковская - 66243 (+591)
Херсонская - 16162 (+189)
Хмельницкая - 37142 (+302)
Черкасская - 35 938 (+525)
Черновицкая - 38 721 (+166)
Черниговская - 27 723 (+365)

Напомним, что ранее был утвержден план COVID-вакцинации в Украине. Вакцинацию, согласно плану, планируют начать уже в январе и за год намерены привить 20 миллионов человек.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
COVID-19 в Украине: за сутки 260 смертей
Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
За сутки от COVID-19 выздоровели 13 тыс. украинцев
В Украине выявили более 8300 заболевших на COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минэкологии оценили объем незаконных рубок леса
noimageМайдан: суд разрешил расследование против экс-главы СБУ
noimageФОПам начали выплачивать карантинную помощь
noimageСутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ
noimageФракция «Голос» намерена уволить главу минобороны
Лента новостей