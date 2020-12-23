ФОПам начали выплачивать карантинную помощь

Пенсионный фонд начал финансирование единовременной помощи ФОПам в размере 8 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 23 декабря.





В пресс-служба отмечают, что 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек, ранее подавших заявки.





Напомним, что ранее Ермак обсудил с ФОПами проблемы микробизнеса. Андрей Ермак напомнил, что власти уже предприняли ряд мер, чтобы помощь предпринимателям, и добавил, что ОП надеется на конструктивный диалог.





Также сообщалось, что за "карантинной" помощью обратились более 261 тысячи ФОПов. Прием заявок в приложении Дія решили продлить до конца года, чтобы ею смогли воспользоваться больше украинцев.



