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Украина
23 декабря 20, 13:15
Майдан: суд разрешил расследование против экс-главы СБУ
Александр Якименко
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Суд дал разрешение на спецрасследование в отношении бывшего главы СБУ. Он скрывается от следствия предположительно на территории РФ.
В Киеве Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, ныне скрывающегося от органов следствия и суда, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, Министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что действия названных лиц привели к тяжким последствиям, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству.

Отметим, что СБУ с января 2013 по февраль 2014 года возглавлял Александр Якименко, который в настоящее время живет в России.

Источник: https://korrespondent.net/
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