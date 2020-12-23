Майдан: суд разрешил расследование против экс-главы СБУ

В Киеве Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, ныне скрывающегося от органов следствия и суда, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.





"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, Министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий", - говорится в сообщении.





В ведомстве добавили, что действия названных лиц привели к тяжким последствиям, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству.





Отметим, что СБУ с января 2013 по февраль 2014 года возглавлял Александр Якименко, который в настоящее время живет в России.



