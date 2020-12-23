В Минэкологии оценили объем незаконных рубок леса

Около трети оборота древесины в Украине является незаконным, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью Интерфакс-Украина.





По его словам, теневой рынок составляет около 30% от законного, или 5 млрд грн в год.





"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоупорядочение, противопожарные меры, в том числе на замену породного состава лесов", – сказал министр.





По его словам, министерство работает над стратегией управления лесами до 2035 года, которая, в частности, предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства. Он уточнил, что это может быть одна компания или концерн с региональными дирекциями.





Абрамовский также поддержал развитие электронных аукционов по реализации древесины, ее сертификации и обеспечению прослеживаемости "от леса до изделия".





Также министр отметил важность вопроса мотивации руководителей лесхозов максимизировать прибыль.





"Сейчас отчисления части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Это просто вымывает средства из предприятий. Будем вносить предложения по этому поводу, что доля чистой прибыли должна быть 30%, поскольку даже в нынешнем состоянии лесная отрасль платит 6 млрд грн налогов, фактически ничего не получая от государства", – указал Абрамовский.



