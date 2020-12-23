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Новости
Украина
23 декабря 20, 13:17
В Минэкологии оценили объем незаконных рубок леса
вырубка леса
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Теневой рынок торговли древесиной составляет около 30% от законного и оценивается в пять миллиардов гривен.
Около трети оборота древесины в Украине является незаконным, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, теневой рынок составляет около 30% от законного, или 5 млрд грн в год.

"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоупорядочение, противопожарные меры, в том числе на замену породного состава лесов", – сказал министр.

По его словам, министерство работает над стратегией управления лесами до 2035 года, которая, в частности, предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства. Он уточнил, что это может быть одна компания или концерн с региональными дирекциями.

Абрамовский также поддержал развитие электронных аукционов по реализации древесины, ее сертификации и обеспечению прослеживаемости "от леса до изделия".

Также министр отметил важность вопроса мотивации руководителей лесхозов максимизировать прибыль.

"Сейчас отчисления части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Это просто вымывает средства из предприятий. Будем вносить предложения по этому поводу, что доля чистой прибыли должна быть 30%, поскольку даже в нынешнем состоянии лесная отрасль платит 6 млрд грн налогов, фактически ничего не получая от государства", – указал Абрамовский.

Источник: https://korrespondent.net/
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