Уже более миллиона украинцев заразились COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев.

Об этом гласят данные на странице министра здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что в среду, 24 декабря, зафиксировали 11 490 новых заболевших COVID-19. Таким образом, в стране уже 1 001 132 случая коронавируса.

"11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников", - говорится в сообщении.













Кроме того, 24 декабря:





госпитализированы - 2 721 человек;





летальных случаев - 223;





выздоровели - 15 775 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях









Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Польша, Чехия и Нидерланды.









