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Новости
Украина
24 декабря 20, 09:15
Уже более миллиона украинцев заразились COVID-19
COVID-19
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Утром 24 декабря в Украине уже 1 001 132 случая COVID-19.

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев. 

Об этом гласят данные на странице министра здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что в среду, 24 декабря, зафиксировали 11 490 новых заболевших COVID-19. Таким образом, в стране уже 1 001 132 случая коронавируса.

"11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников", - говорится в сообщении.



Кроме того, 24 декабря:

госпитализированы - 2 721 человек;

летальных случаев - 223;

выздоровели - 15 775 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях


Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Польша, Чехия и Нидерланды.



telegraf.com.ua
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