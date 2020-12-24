Уже более миллиона украинцев заразились COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев.
Об этом гласят данные на странице министра здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Он отметил, что в среду, 24 декабря, зафиксировали 11 490 новых заболевших COVID-19. Таким образом, в стране уже 1 001 132 случая коронавируса.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – девятую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Польша, Чехия и Нидерланды.