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Новости
Украина
24 декабря 20, 09:16
Президент вернул ответственность за ложь в декларациях
Президент Украины Владимир Зеленский
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Подписанный закон "устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года", - подчеркнули на Банковой.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. об этом в среду, 23 декабря, сообщили в Офисе президента.

Как уточняет пресс-служба главы государства, закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

На Банковой отмечают, что подписанный закон "устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года" и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации чиновников, депутатов, правоохранителей и т.д.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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