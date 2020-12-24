Президент вернул ответственность за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. об этом в среду, 23 декабря, сообщили в Офисе президента.





Как уточняет пресс-служба главы государства, закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".





На Банковой отмечают, что подписанный закон "устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года" и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации чиновников, депутатов, правоохранителей и т.д.





Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.



