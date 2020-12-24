Украинцы получат доступ к качественным вакцинам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцинам от коронавирусной инфекции. Речь идет о законе №1075. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.





Уточняется, что документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19.





"Закон, который подписал глава государства, будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний", - утверждают в Офисе президента.





Документ также должен ускорить выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, что "положительно повлияет на имидж Украини".





"Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее является жизненно важным мероприятием для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.





Накануне был утвержден план вакцинации украинцев от коронавируса, согласно ему, вакцинацию планируют начать уже в январе и за год намерены привить 20 миллионов человек. При этом в плане на вакцинацию перечислены только люди из так называемой группы риска.



