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Новости
Украина
24 декабря 20, 09:18
Украинцы получат доступ к качественным вакцинам
вакцина
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В Украине сократятся сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении доступа украинских граждан к качественным вакцинам от коронавирусной инфекции. Речь идет о законе №1075. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19. 

"Закон, который подписал глава государства, будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний", - утверждают в Офисе президента.

Документ также должен ускорить выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, что "положительно повлияет на имидж Украини". 

"Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее является жизненно важным мероприятием для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения", - говорится в сообщении. 

Накануне был утвержден план вакцинации украинцев от коронавируса, согласно ему, вакцинацию планируют начать уже в январе и за год намерены привить 20 миллионов человек. При этом в плане на вакцинацию перечислены только люди из так называемой группы риска.

Источник: https://korrespondent.net/
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