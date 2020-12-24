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24 декабря 20, 09:23
На Донбассе сократилось число обстрелов
Донбасс
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Сепаратисты трижды обстреливали позиции ВСУ. Украинские военные ответного огня не открывали.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям применяя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Потерь среди украинских военных не было. Об этом утром в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке штаба.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону позиций ООС с ручного противотанкового гранатомета.

В штабе подчеркнули, что выстрелы противника не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Источник: https://korrespondent.net/
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