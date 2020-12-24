Украина и США обсудили сотрудничество в обороне

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец в среду, 23 декабря, провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой были намечены планы развития в этом направлении на следующий год и дальнейшую перспективу. Также были подведены итоги двустороннего сотрудничества в 2020 году, сообщает пресс-служба ОП.





Отмечается, что Машовец предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ должен охватить все направления украинско - американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности систему кадровой политики, развитие боевых возможностей ВСУ, всестороннее обеспечение и вооружение войск, реформирование оборонно-промышленного комплекса, подготовку военных подразделений, военное образование, науку и развитие оборонных технологий, лечение и реабилитацию раненых военнослужащих, социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей, взаимное участие в международных форматах сотрудничества и другие важные для обороноспособности Украины вопросы.





Кристина Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли и отметила важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, которая должна заработать в следующем году. Она подтвердила готовность Соединенных Штатов продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей Украины и обрабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества.





Стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силам обороны Украины, которая запланирована на 2021.





Подведя итоги двустороннего сотрудничества в 2020 году, в частности, было отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств - членов НАТО.



