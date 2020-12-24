Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь

Правительство внесло изменения в постановление о карантине, разрешив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.





"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часов цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в сообщении.



