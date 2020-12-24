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Украина
24 декабря 20, 14:35
Ресторанам разрешили работать всю новогоднюю ночь
ресторан
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Кабинет министров изменил постановление об ограничениях, разрешив работу заведений до семи часов утра.
Правительство внесло изменения в постановление о карантине, разрешив ресторанам и кафе работать в ночь на 1 января до 7 утра.

"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заменив в подпункте 12 цифру и слова до 1 часов цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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