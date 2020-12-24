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Новости
Украина
24 декабря 20, 14:36
Кулеба назвал смысл диалога с Россией
Дмитрий Кулеба
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Ближайшей целью Украины является достижение принципа мирного сосуществования с Россией, говорит министр.
Диалог с Россией нужен для того, чтобы достичь мирного сосуществования. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что позиция России относительно Украины не изменится. Наша цель - это выход на мирное сосуществование", - заявил он.

По его словам, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, тогда страны смогут перейти к принципу сосуществования.

"Сосуществование, когда мы будем находить... просто терпеть друг друга... Потом можно будет заглянуть дальше .. Мы не можем уйти от географии", - добавил Кулеба.

Он отметил, что сейчас очень трудно этот вопрос поднимать в обществе, но этот серьезный разговор Украине нужен.

Ранее Кулеба заявил, что российский МИД отказывается контактировать с украинской стороной. 

Источник: https://korrespondent.net/
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