Кулеба назвал смысл диалога с Россией

Диалог с Россией нужен для того, чтобы достичь мирного сосуществования. Об этом в четверг, 24 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.





"Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что позиция России относительно Украины не изменится. Наша цель - это выход на мирное сосуществование", - заявил он.





По его словам, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, тогда страны смогут перейти к принципу сосуществования.





"Сосуществование, когда мы будем находить... просто терпеть друг друга... Потом можно будет заглянуть дальше .. Мы не можем уйти от географии", - добавил Кулеба.





Он отметил, что сейчас очень трудно этот вопрос поднимать в обществе, но этот серьезный разговор Украине нужен.





Ранее Кулеба заявил, что российский МИД отказывается контактировать с украинской стороной.



