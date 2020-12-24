Названы сроки ликвидации Укроборонпрома

Оборонный концерн Укроборонпром могут ликвидировать к середине лета 2021 года, сообщает пресс-служба концерна в четверг, 24 декабря.





Трансформация концерна должна начаться после принятия Верховной Радой законопроекта №3822 Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его принятие ожидают к концу апреля 2021 года.





"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. К концу июня 2021 - ликвидация ГК Укроборонпром и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - сообщили в концерне.





Создание холдинговой компании, которая заменит Укроборонпром, должно завершиться в 2021 году.





Отметим, на днях в Укроборонпроме дали старт корпоратизации предприятия.



