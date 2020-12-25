Эксперт назвал главные угрозы для Украины на ближайший год

Украина столкнется с рядом внешних и внутренних проблем в 2021 году, при этом, некоторые из них вызваны ошибками власти, другие же никак не зависели от нее.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политэксперт Тарас Березовец.

По его словам, президент Владимир Зеленский в начале срока вел дилетантскую политику и допустил много ошибок, за которые теперь платит потерей рейтингов и влияния.

Эксперт прогнозирует острый правительственный кризис и возможные досрочные выборы в Украине: "Правительство Шмыгаля приговорено. Управленческий и кадровый хаос в окружении Зеленского продолжится. Рейтинги будут валиться дальше".





Также усилятся в следующем году экономические потери от коронавируса, паника, рост преступности и безработицы, считает Березовец.





Помимо этого, он называет и угрозу войны, - как Армения и Азербайджан начали бои за Карабах в начале пандемии, обстановка может обострить и почти замороженный конфликт на Донбассе.





Березовец советует не строить иллюзий и планов на приход ко власти в США Джо Байдена, поскольку реальность может сложиться совсем иначе. Так, он вряд ли поможет вернуть Украине оккупированный Крым, но может устроить неприятности.





"Точно будут проблемы с Байденом касательно его обид за сына и дело Бурисмы. Эта тема еще всплывет. А расследование, которое было в отношении депутата Деркача с его пленками, скорее всего, зацепит и других замешанных депутатов - Качуру, Дубинского… Тех, кого демократы считают виновными в попытках вмешаться в избирательную кампанию, подыгрывая Трампу. Точно будут точечные санкции", - считает эксперт.