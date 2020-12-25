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Новости
Украина
25 декабря 20, 00:09
Эксперт назвал главные угрозы для Украины на ближайший год
Украина
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Украину в 2021 ждет война, паника с коронавирусом, скандалы и падение рейтингов окружения Зеленского, досрочные выборы, санкции Байдена от США, считает политэксперт Тарас Березовец

Украина столкнется с рядом внешних и внутренних проблем в 2021 году, при этом, некоторые из них вызваны ошибками власти, другие же никак не зависели от нее.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политэксперт Тарас Березовец.

По его словам, президент Владимир Зеленский в начале срока вел дилетантскую политику и допустил много ошибок, за которые теперь платит потерей рейтингов и влияния.

Эксперт прогнозирует острый правительственный кризис и возможные досрочные выборы в Украине: "Правительство Шмыгаля приговорено. Управленческий и кадровый хаос в окружении Зеленского продолжится. Рейтинги будут валиться дальше".

Также усилятся в следующем году экономические потери от коронавируса, паника, рост преступности и безработицы, считает Березовец.

Помимо этого, он называет и угрозу войны, - как Армения и Азербайджан начали бои за Карабах в начале пандемии, обстановка может обострить и почти замороженный конфликт на Донбассе.

Березовец советует не строить иллюзий и планов на приход ко власти в США Джо Байдена, поскольку реальность может сложиться совсем иначе. Так, он вряд ли поможет вернуть Украине оккупированный Крым, но может устроить неприятности.

"Точно будут проблемы с Байденом касательно его обид за сына и дело Бурисмы. Эта тема еще всплывет. А расследование, которое было в отношении депутата Деркача с его пленками, скорее всего, зацепит и других замешанных депутатов - Качуру, Дубинского… Тех, кого демократы считают виновными в попытках вмешаться в избирательную кампанию, подыгрывая Трампу. Точно будут точечные санкции", - считает эксперт.
telegraf.com.ua
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