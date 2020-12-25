В Украине за сутки выявлено 11 035 новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2739 человек;

▪️летальних случаев - 186;

▪️выздоровело - 15 337 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

За все время пандемии в Украине⤵️



