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Новости
Украина
25 декабря 20, 08:55
В Украине за сутки выявлено 11 035 новых случаев COVID-19
COVID-19
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За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровело более 15 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, в частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2739 человек;

▪️летальних случаев - 186;

▪️выздоровело - 15 337 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 58 874 (в том числе методом ПЦР - 37873, методом ИФА - 21001).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

За все время пандемии в Украине⤵️

censor.net.ua
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