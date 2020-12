Итоговое интервью Владимира Зеленского в 15 кратких цитатах

Президент Владимир Зеленский дал итоговое интервью "Фокусу". Гарант позвал журналистку к себе в офис и выделил час на разговор. Беседа началась со слов: "Как много того, о чем я бы хотел рассказать, но пока что не могу". "КП в Украине" выделила главные тезисы из интервью.

О сбитом самолете в Иране: Нам нужно было быстро достать признание иранской стороны. Мы этого добились.

О коронавирусе: Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, что не успели соответственно планам реформы закрыть больницы.

О смене трех министров здравоохранения: Вирус психологически убивал министров.



О Степанове: Он пытается.

О вакцинации: Нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться.

О вакцине для себя: Нет, я ничего бесплатно как президент не беру.

О конституционном кризисе: Он никуда не исчез. Мы его остановили.

О составе Конституционного суда: Это как "дети" Януковича, так и "племянники" Порошенка. Еще есть "дальние родственники" Тимошенко.

О решении конфликта на Донбасе: Мы с Минских соглашений просто так выйти не можем. Потому что есть европейцы, которые могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но я лично бы вышел.

О возможности телефонного разговора с Путиным: Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается. Нет предмета для разговора.

О коррупции: Все знают, в том числе британские и американские разведки, что "верхушка" нашей страны взяток не берет.

О Венедиктовой: Она сейчас показывает, что бандитов поймали больше.

О делах Порошенко: Это к правоохранительным органам.

О Татарове: Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, а он не работал в Офисе.



О 2021-м: Для меня он будет таким же тяжелым, возможно, даже тяжелее. Для людей, считаю, будет легче.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказывала, что ни один украинский лидер не получал столько запросов на интервью, как Владимир Зеленский. По словам Менддель, сразу после назначения она начала работать на международные СМИ, поскольку начали распространяться тезисы о том, что Зеленский пророссийский президент. За время каденции президент Украины давал интервью The New York Times, Politico Europe, турецкому информационному агентству Demirören, BBC, китайскому информационному агентству "Синьхуа", словацкому экономическому изданию Hospodárske, The Jerusalem Post, канадскому изданию The Globe and Mail, британскому The Guardian, турецкому телевизионному каналу "ТРТ" и даже попал на обложку Time.