Политолог дал неутешительный прогноз Крыму и России

Президент Владимир Путин может покинуть пост, но его режим в России продолжат преемники, и в ближайшие десятки лет не стоит рассчитывать на изменение политики Кремля и возвращение оккупированного Крыма в Украину.

Об этом политический эксперт Тарас Березовец высказался в интервью "Телеграфу".

Он считает, что президентство Путина закончится только с его естественной смертью, за которой последуют споры элит, и власть вероятно перейдет к министру обороны Сергею Шойгу и его силовикам.

Если же преемника не останется, то внутривидовая борьба вызовет смерть части чиновников и может привести ко власти неожиданную кандидатуру. Однако нет значения, кто именно это будет, уверен эксперт.





"Любой режим, который придет на смену путинскому, будет продолжать его линию. Лишь спустя несколько десятилетий, возможно, спустя ряд политических витков, когда не будет ресурсов для поддержки оккупированных территорий, когда экономически РФ очень сильно ослабнет, мы увидим более вменяемую страну", - говорит Березовец.





По его мнению, аналогичная ситуация в с Крымом. Путин избегает любых переговоров по этому вопросу, и его преемник скорее всего будет действовать так же. Крымская платформа помогла вернуть обсуждение темы полуострова на международной арене, но Украина не имеет реальных механизмов давления на Россию.





"Скорее всего, возвращение Крыма растянется на 40-50 лет. Не верую в краткосрочную и среднесрочную перспективу", - подчеркнул эксперт.



